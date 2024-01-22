Блиновскую хотят отправить в СИЗО

Королеву марафонов Елену Блиновскую могут отправить в следственный изолятор из-за нарушений правил домашнего ареста. В соцсетях снова появились следы активной деятельности ее сотрудников, информирует СУ СК по Москве.

Как сообщает источник, мошеннице запретили вести социальные сети, пользоваться интернетом и мобильной связью. Однако в последнее время в сети вновь появилась информация о новых марафонах блогерши и призывы поучаствовать в них.

В следственном комитете уточнили, что если нарушения запретов подтвердятся, то домашний арест могут заменить заключением под стражу.

Судя по данным Телеграм-канала «Вести.Дежурная часть» Блиновскую уже доставили в Замоскворецкий суд Москвы.