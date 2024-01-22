В Москве на годовалого ребенка упала сосулька

В Войковском районе Москвы сосулька рухнула на годовалого ребенка, информирует Shot.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Глыба льда откололась от восьмого этажа и упала прямо на девочку. Малышка стояла с мамой около подъезда.

К ребенку приехали парамедики. Девочку и маму госпитализировали в больницу. Состояние малышки уточняется.