Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Как сообщает ТАСС, президент Финляндии Саули Ниинисте высказался против выдачи финского паспорта для уроженцев стран, где не признают двойное гражданство. В этот список входит и Россия.

Президент уточнил, что данную тему обсуждали еще в 2013 году. Тогда Ниинисте говорил о возможности предоставления гражданства тем, кто приезжает из стран, в которых признают двойное гражданство приехавших туда финов.

Ниинисте отметил, что не поддерживает идею, чтобы забирать паспорт у россиян задним числом, ведь в местной правовой системе гражданство священно.