В подмосковном Ногинске лабрадора спасли из колодца с ледяной водой

В субботу, 20 января, в Богородском округе города Ногинска работники 259-й пожарно-спасательной части вытащили из канализационного колодца собаку. О спасательной операции рассказали в Телеграм-канале Мособлпожспаса.

Как сообщает источник, собака породы лабрадор провалилась в люк с ледяной водой во время прогулки. Пес остался заперт на четырехметровой глубине. Его хозяйка пыталась помочь четвероногому другу, но не смогла и позвонила спасателям.

Один из спасателей надел гидрокостюм, спустился на дно и повязал вокруг туловища замёрзшей собаки веревку. Лабрадора удалось достать. Снаружи его ждала обеспокоенная хозяйка, которая завернула страдальца в теплое одеяло. Женщина поблагодарила спасателей за то, что не оставили в беде ее пушистого товарища.