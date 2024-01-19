Поклонники подали в суд на Мадонну за задержку концерта

Телеканал ABC NEWS сообщил о том, что фанаты певицы Мадонны подали на нее в суд.

Двое мужчин из Нью-Йорка остались недовольны задержкой концерта на два часа. Выступление закончилось глубокой ночью.

Фанаты рассказали, что из-за того, что слишком долго ждали своего кумира, не смогли уехать на общественном транспорте. Концерт проходил в будний день и мужчинам нужно было рано вставать на работу. В итоге посетители концерта добирались домой на такси.

Сумма, которую хотят отсудить мужчины, на данный момент неизвестна.