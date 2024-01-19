В Сингапуре лектор колледжа показал 12-летнему мальчику порно и сел в тюрьму

Экс-лектор одного из сингапурских колледжей Кеннет Ло Цзяхуэй насильно показал 12-летнему ребенку порнографию и получил срок. Об этом стало известно CNA.
Летом 2023 года преподаватель увидел на остановке мальчика и стал следить за ним. Мужчина забежал за мальчиком в лифт и нажал на кнопку самого верхнего этажа. Во время подъема он включил на телефоне порно и повернул экран к мальчику.
Ребенок стал отворачиваться, но извращенец не успокаивался и поднес телефон вплотную к его лицу. На 8 этаже мальчику удалось выйти, хотя мужчина пытался его остановить.
Лектора уволили из учебного заведения после жалобы матери пострадавшего. Он вел лекции у студентов от 16 до 25 лет.
Во вторник, 16 января, извращенца приговорили к пяти месяцам и двум неделям тюрьмы.
Суд отклонил слова адвоката, когда тот пытался доказать, что у его подзащитного депрессия.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.