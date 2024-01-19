В Сингапуре лектор колледжа показал 12-летнему мальчику порно и сел в тюрьму

Экс-лектор одного из сингапурских колледжей Кеннет Ло Цзяхуэй насильно показал 12-летнему ребенку порнографию и получил срок. Об этом стало известно CNA.

Летом 2023 года преподаватель увидел на остановке мальчика и стал следить за ним. Мужчина забежал за мальчиком в лифт и нажал на кнопку самого верхнего этажа. Во время подъема он включил на телефоне порно и повернул экран к мальчику.

Ребенок стал отворачиваться, но извращенец не успокаивался и поднес телефон вплотную к его лицу. На 8 этаже мальчику удалось выйти, хотя мужчина пытался его остановить.

Лектора уволили из учебного заведения после жалобы матери пострадавшего. Он вел лекции у студентов от 16 до 25 лет.

Во вторник, 16 января, извращенца приговорили к пяти месяцам и двум неделям тюрьмы.

Суд отклонил слова адвоката, когда тот пытался доказать, что у его подзащитного депрессия.