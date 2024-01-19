Житель Кузбасса попал под следствие после того, как выкинул беременную собаку с девятого этажа

На Кузбассе местного жителя обвинили в жестоком обращении с животными после того, как он убил свою беременную собаку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как удалось выяснить в ходе расследования, осенью 2023 года пьяный мужчина разозлился на собаку из-за того, что та покусала его второго питомца – крысу. Он выкинул беднягу с окна. После падения с девятого этажа собака погибла.

Он полностью признал свою вину и раскаялся в своем проступке. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.