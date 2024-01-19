В Бразилии жена тряпичной куклы жалуется на трудности после «рождения» детей

В Бразилии женщина вышла замуж за тряпичную куклу. Она рассказала о сложностях после «рождения» близнецов, рассказали Daily Mail.

Мейривоне Роча Мораес не смогла найти достойного мужа и ее мать сшила дочери тряпичную куклу Марсело. У игрушечного жениха есть усы, глаза голубого цвета, волосы каштановые.

Одинокая девушка оценила игрушку и вышла за нее замуж. Затем женщина начала «рожать» тряпичных детей. У них появился сын и близнецы.

Жена тряпичного мужчины рассказала, что у него сейчас сильный стресс из-за увеличившихся расходов. Однако он все равно «помогает» ей купать детей, играет с ними и кормит.