Глава одного из российских городов сломал ногу на неочищенной дороге около администрации

Глава администрации Каменск-Шахтинского Михаил Ухин травмировался около здания администрации. Об этом рассказал Telegram-канaл Don Mash.

По данным источника, глава Гордумы шел по дороге, оступился и поскользнулся на дороге, покрытой льдом. Уточняется, что она была посыпана реагентами, которые не спасли ситуацию.

Коллеги Ухина вызвали ему скорую помощь. В больнице ему диагностировали открытый перелом со смещением, вскоре ему сделают операцию.

Глава администрации рассказал, что пробудет на больничной койке около 4 месяцев. Сам он почему-то утверждает, что не сломал, а подвернул ногу.