В Москве таможенники нашли в посылке флейту из человеческой кости

Почтовые таможенники нашли в посылке, которая должна была отправиться из Москвы в Германию, ритуальную флейту, сделанную из кости человека. Об этом сообщили в столичной ФТС.

Как отмечает источник, флейта принадлежит буддистской культуре. Ее нашли при сканировании посылки, хотя по документам в ней находился музыкальный инструмент.

На кости вырезан трезубец и высечено авторское клеймо.

После экспертизы стало известно, что флейта – ритуальный Канглинг. Инструмент используют для обряда чод в тибетской практике. Его изготавливают из бедренной кости.

В пресс-службе таможни отметили, что флейта современная и ее нельзя отнести к культурным или палеонтологическим ценностям.

Ритуальную флейту буддистов из человеческой кости нашли в посылке почтовые таможенники.