В Индии 55-летний фермер отбился от трех медведей

В среду, 17 января, фермер Витал Гаваде чудом выжил после нападения трех медведей в индийской деревне Хулунд, информирует Deccan Herald.

55-летний мужчина пошел работать в поле и его окружили три голодных хищника. Скорее всего медведи пришли из близлежащего леса.

Медведи набросились на фермера. Мужчине удалось отползти от хищников, в какой-то момент хищники убежали от своей добычи.

На помощь Гаваде приехали врачи. У него на теле остались укусы спины, лица, рук и ног.

Сейчас он проходит реабилитацию в одном из медицинских учреждений. Ищут ли агрессивных медведей, не уточняется.