В Англии учительницу навсегда отстранили от профессии за секс с подростком

38-летнюю учительницу отстранили от преподавательской деятельности на всю жизнь за сексуальную связь с 15-летним учеником, информирует Metro.

Кандис Бербер посадили на 6 с половиной лет. Как выяснили следователи, женщина в 2018 году сама записала свой номер в телефон одного из учеников. Она стала присылать ему интимные фотографии, между ними несколько раз была сексуальная связь.

Учительница угрожала, что если мальчик кому-то расскажет, то его ждут страшные последствия. Однако информация все-таки дошла до директора.

Комиссия приняла решение, что женщина не раскаялась в содеянном и не может занимать должность преподавателя.