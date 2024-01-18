63-летняя пьяная россиянка устроила дебош в самолете

63-летняя женщина выпила перед рейсом в аэропорте Кольцово. Она должна была полететь в Шри-Ланку, но ее вывели из самолета, информирует управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

В самолете дебоширка начала кричать, материться и приставать к людям. Бортпроводники пытались усмирить женщину, но она не реагировала. Командир самолета отказался взлетать, пока женщина не покинет судно.

Полицейские вывели женщину в наручниках, так как она отказывалась выйти добровольно.

Ей грозит административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.