На пляже турецкого отеля нашли обезглавленное тело

Около пятизвездочного турецкого отеля, который находится в округе Манавгат, нашли тело без головы и правой руки, информирует Haber Global.

Тело нашли работники отеля. Они сразу же позвонили в береговую охрану и вызвали полицию.

Обезглавленный труп отвезли в Институт судебной медицины Антальи. Там проведут судмедэкспертизу.