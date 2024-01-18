В Курске женщина избивала приемную дочь-инвалида

49-летняя жительница Курска попала под суд за избиение девятилетней приемной дочери. Об этом проинформировали в региональном следственном комитете.

В результате расследования выяснилось, что девочка-инвалид не может двигаться. Мать-тиран истязала ребенка примерно с 19 декабря и до конца месяца.

Возбуждено уголовное дело. Также был подан иск и взыскании с обвиняемой 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.