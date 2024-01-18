В воронежском детском саду табличку для незрячих повесили выше человеческого роста

В городе Воронеже открылся новый детский сад «Центр развития ребенка-детский сад № 103». Там повесили табличку для незрячих и слабовидящих, но выбрали не самое удачное место – над дверью. Об этом сообщает Телеграмм-канал «Кровавая барыня».

В источнике уточнили, что официального открытия пока что не состоялось.

Местные жители считают, что в минобре при приеме здания обратили бы внимание на этот недостаток, если бы она была установлена заранее.