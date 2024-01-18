В Чикаго женщина сняла квартиру с тайной комнатой

В США женщина сняла квартиру, чтобы отдохнуть в Чикаго и нашла в ней пугающую комнату, информирует Metro.

Жительница Канзас-сити Зена Хабаши запланировала отпуск вместе с сестрой и матерью. Она забронировала полуподвальную квартиру на 9 этаже. Когда они заехали в свое временное жилище и обошли апартаменты, то оказалось, что комнат больше, чем было указано в объявлении.

Сестры собирались лечь спать, когда заметили, что в одной из запертых комнат горит свет. Девушки открыли замок вилкой и увидели пугающее зрелище – на поле лежали цепи. Из комнаты выходило еще несколько дверей, на которых висели замки.

Гости странной квартиры не могли уснуть всю ночь. Им казалось, что в помещении есть кто-то еще. Женщина сняла комнату на видео и выложила в TikTok, видео быстро стало популярным.

Американка обратилась в компанию, через которую нашла квартиру. Там ей ответили, что до этого никаких жалоб не поступало. Сотрудники организации нашли женщинам новое жилье и возместили ущерб.