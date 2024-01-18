Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Агентство URA.ru. со ссылкой на свой источник сообщило, что российский юморист и телеведущий Александр Гудков приехал в Россию.

В издании уточнили, что Гудкова заметили в столичном аэропорту Шереметьево.

До этого телеведущий намекал на свое возвращение и на то, что шоу «Вечерний Ургант» не было закрыто и его нужно возобновить.

Осенью 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал на комика заявление в прокуратуру. Это произошло после того, как Гудков спародировал певца SHAMANа. Он перепел его песню «Я русский».

В конце 2022 года комик уехал в Турцию, а затем перебрался в Узбекистан.