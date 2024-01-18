В Московской области школьница метнула нож в младшего брата за пролитый суп

В подмосковной Балашихе 11-летняя девочка едва не убила младшего брата из-за опрокинутой тарелки, информирует SHOT.

Как сообщает источник, дети были дома одни и ждали родителей с работы. Девочку попросили накормить брата. Пока она отрезала хлеб, малыш опрокинул тарелку, что привело сестру в ярость.

Девочка метнула нож в брата, лезвие вошло ребенку в грудь. После этого она вызвала скорую.

Пострадавшему сделали операцию и сейчас его жизни ничего не угрожает.