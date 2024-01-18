Нейросеть научили копировать почерк

В Арабских эмиратах работники Университета ИИ имени Мохамеда бен Заида представили технологию, благодаря которой можно подделывать почерк, сообщает Bloomberg.

Модели достаточно несколько абзацев, чтобы полностью скопировать стиль письма.

С помощью разработки можно скопировать даже незаметные и индивидуальные особенности письма. Автор модели Мухаммад Анвер утверждает, что технология поможет при расшифровке почерка врачей, а также в создании рекламы.

Также разработка может стать опасным оружием в руках преступников. Специалисты планируют создать механизм, который поможет распознавать подделки.

Пока что модель может считывать французские и английские буквы, а вот арабские ей пока не под силу.