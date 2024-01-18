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В Китае врач потерял сознание во время операции, пытаясь спасти жизнь ребенка

South China Morning Post (SCMP)
Опубликовано: 18.01.2024 08:45 0 32
В Китае врач потерял сознание во время операции, пытаясь спасти жизнь ребенка

В одной из китайских больниц в провинции Хэнань врач потерял сознание после того, как делал пациенту искусственное дыхание. Об отважном хирурге рассказал South China Morning Post (SCMP).

24 декабря в отделение привезли полуторогодовалого малыша. Мальчик подавился орехами. В больнице ребенку прочистили желудок и дыхательные пути, однако остатки орехов попали в легкие.

Операцию маленькому пациенту проводил 64-летний хирург Чжун Янь. В какой-то момент у ребенка стал стремительно падать уровень кислорода в крови. Врач принял решение делать искусственное дыхание через бронхоскоп. Он поочередно вдувал воздух и возвращался к операции. Через 30 минут в таком режиме врачу стало плохо. 

После того, как Янь очнулся, он сразу же стал спрашивать о пациенте. Операция прошла успешно.

Родители мальчика со слезами на глазах благодарили врачей. 

 

South China Morning Post (SCMP)
Опубликовано: 18.01.2024 08:45 0 32
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