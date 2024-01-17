Участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую посадили на 1,3 года

В среду, 17 января, бывшей 28-летней участнице шоу «Пацанки» Анне Тихой вынесли приговор по делу о жестоком избиении, информирует Mash.

В 2022 году девушка избила незнакомку. Девушка получила черепно-мозговую травму и перелом глазницы со смещением.

Мама пострадавшей девушки обратилась в полицию, после чего на Тихую возбудили уголовное дело.

Суд длился больше года. В итоге девушку признали виновной и посадили на 1,3 года. Также она должна будет выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч рублей.

Тихая просила об условке, так как воспитывает малолетнего ребенка, но наказание не смягчили из-за предыдущих судимостей.