В России поддержали идею о появлении рекламы вина на билбордах

В службе Росалкогольтабаккоконтроля поддержали идею о рекламе вина российского производства на билбордах. Об этом сообщили РИА Новости.

До этого законопроект поддержали в кабмине. Об официальном отзыве правительства информируют «Ведомости».

В документе уточнили, что данная мера поможет создать благоприятные условия для развития виноделия.