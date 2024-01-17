В Подмосковье поймали мигранта-таксиста, который удерживал 17-летнюю девушку в машине

24-летний гость из ближнего зарубежья запер 17-летнюю пассажирку в машине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

Инцидент произошел в Электростали. Таксист вез девушку из Ногинска в Электросталь. В пути он заблокировал двери машины и отказывался выпускать несовершеннолетнюю.

Нарушителя удалось поймать. Возбуждено уголовное дело, проинформировали в региональном следственном комитете.