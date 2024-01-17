В США мать случайно купила ребенку конфеты с наркотиком

В штате Южная Каролина женщина едва не погубила шестилетнего сына. Она по ошибке купила мальчику конфеты с наркотиками, информирует WSOC-TV.

Как рассказала мать мальчика, они с сыном были в магазине. Малыш протянул ей пакетик с леденцами и попросил купить. Женщина отвлекалась и не глядя оплатила покупку.

После того, как мальчик съел несколько конфет, ему стало плохо. Отец ребенка испугался за ребенка и стал читать состав на этикетке конфет.

Мужчина обнаружил, что леденцы содержат в себе каннабиноид тетрагидроканнабинол. Данное вещество считается наркотиком и запрещено в РФ и в ряде других стран.

Ребенка шесть часов наблюдали врачи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.