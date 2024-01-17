В Ростове-на-Дону мужчина напал на полицейского с канцелярским ножом и получил срок

40-летнего жителя Ростова-на-Дону приговорили к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за нападение на сотрудника полиции. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

В ходе расследования установили, что летом 2022 года пьяный мужчина буянил, чем привлек внимание полицейского, который сделал ему замечание. В ответ на это дебошир ударил его канцелярским ножом, но попал в бронежилет.

После этого мужчина сбежал. Его удалось схватить весной 2023 года в Кубани.

До этого он уже нарушал Уголовный кодекс.