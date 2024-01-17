В Югре пьяный полицейский стал виновником смертельного ДТП

В Ханты-Мансийском автономном округе 27-летний пьяный полицейский вылетел на встречку на трассе Сургут - Нижневратовск и стал виновником аварии со смертельным исходом. Об этом сообщили в областной пресс-службе МВД.

Как рассказали в полиции, авария произошла в воскресенье, 14 января. Виновник ДТП был за рулем «Тойоты». Он врезался в «Ниссан», которым управляла 49-летняя женщина. В результате происшествия она получила несовместимые с жизнью травмы.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело и составили две административки. Также была организована служебная проверка, в результате которой он будет снят с должности.

О нетрезвом состоянии полицейского сообщили в региональном следственном комитете.