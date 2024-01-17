На Камчатке рецидивист забил товарища тумбочкой во время празднования старого Нового года

Ранее судимый мужчина убил двух собутыльников в Петропавловске-Камчастком. Мужчины отмечали старый Новый год. О происшествии информирует РЕН ТВ.

Ночью 14 января трое безработных приятелей устроили посиделку. Во время застолья двое мужчин начали ругаться. Подозреваемый пырнул оппонента, а затем добил его тумбочкой. Мужчина скончался, у него нашли около 20 травм от ударов на теле и голове.

После этого двое мужчин ушли в другую квартиру. Между ними тоже возникла перепалка и рецидивист расправился со вторым своим товарищем.

Мужчина уже был судим за грабеж, расправу и кражу.