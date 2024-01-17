Две хоккейные команды из России установили рекорд КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода обыграл в домашнем матче магнитогорский «Металлург». О результатах сообщили на сайте КХЛ. Встреча закончилась со счетом 7:4.

В одном периоде за 12 минут 46 секунд соперники забросили друг другу девять шайб. В составе «Торпедо» дубль сделал Андрей Белевич. Также в составе победителей шайбы забросили Богдан Конюшков, Денис Ян, Максим Летунов, Бобби Линч.

В данный момент «Торпедо» на пятой строчке турнирной таблицы. На счету команды 63 очка, а у «Металлурга» - 74.