В Индонезии крокодил утащил ребенка под воду во время рыбалки

10 января в Индонезии крокодил напал на ребенка. Девочка пошла порыбачить с братьями, информирует Detikcom.

Трагедия произошла в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Девочка играла около воды, пока братья следили за удочками. Крокодил выскочил на берег и схватил малышку.

Один из мальчиков попытался вырвать сестру из пасти хищника, но у него не получилось. На крик прибежали местные, но крокодил уже скрылся под водой вместе с девочкой.

Люди вызвали Национальное агентство спасения и поиска. Останки девочки нашли ниже по течению.

Информации о том, будут ли отлавливать агрессивное животное, пока что нет.