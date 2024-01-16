Китайских автопроизводителей обяжут производить электронику в России

Минпромторг России заявил о намерении обязать автобренды из Китая производить электронику для автомобилей в России.

Это решение приняли на совещании замглавы Минпромторга Василия Шпака с отечественными производителями автоэлектроники и автомобилей. Это коснется китайских производителей, которые хотят производить автомобили на территории России.

Глава ведомства уточнил, что количество китайских авто на платформах РФ стремительно растет, но локализация в части электроники «ограничивается установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС».

Шпак подчеркнул, что автоэлектроника составляет 40 процентов себестоимости машин.