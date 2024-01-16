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В Канаде супруги спасли лосиху, провалившуюся под лед

CBC News
Опубликовано: 16.01.2024 17:57 0 171
В Канаде супруги спасли лосиху, провалившуюся под лед

В Канаде мужчина и женщина вытащили из заледеневшей реки самку лося. Об этом информирует CBC News.

Пара обнаружила животное в деревне Роджесвилл. Джолин и Клод проезжали мимо реки на машине, когда лосиха заметила людей и немного приподнялась, как бы сигнализируя о том, что ей необходима помощь.

Мужчина и женщина позвали на помощь полицию и отдали сотрудникам трос, который был в багажнике автомобиля. Мужчина и полицейские спустились к берегу и накинули лосихе на шею веревку. 

Около 40 минут люди боролись за жизнь животного. В итоге им удалось достать беднягу на берег.

Лосиха, оказавшись на земле, не убежала и дала своим спасителям себя погладить. 

CBC News
Опубликовано: 16.01.2024 17:57 0 171
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