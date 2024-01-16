В Канаде супруги спасли лосиху, провалившуюся под лед

В Канаде мужчина и женщина вытащили из заледеневшей реки самку лося. Об этом информирует CBC News.

Пара обнаружила животное в деревне Роджесвилл. Джолин и Клод проезжали мимо реки на машине, когда лосиха заметила людей и немного приподнялась, как бы сигнализируя о том, что ей необходима помощь.

Мужчина и женщина позвали на помощь полицию и отдали сотрудникам трос, который был в багажнике автомобиля. Мужчина и полицейские спустились к берегу и накинули лосихе на шею веревку.

Около 40 минут люди боролись за жизнь животного. В итоге им удалось достать беднягу на берег.

Лосиха, оказавшись на земле, не убежала и дала своим спасителям себя погладить.