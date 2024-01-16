В Нижнем Новгороде 12 человек обожгли ноги из-за прорыва трубы

В центре Нижнего Новгорода 12 человек пострадали из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на областной минздрав.

Инцидент произошел на пересечении улиц Студеная и Славянская.

Как сообщает источник, кипятком обварились двое детей. Одного из них будут наблюдать в стационаре.

В «Теплоэнерго» пообещали оказать помощь пострадавшим. Об этом заявил генеральный директор Илья Халтурин.