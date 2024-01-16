В Иркутской области подросток до смерти избил отчима, чтобы отомстить за мать

Три молодых человека в возрасте от 19 до 20 лет и 16 летний подросток до смерти избили мужчину в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

В издании «КП Иркутск» уточнили, что мотивом послужило избиение 35-летним погибшим матери 16-летнего подозреваемого.

По версии полиции, подозреваемые, пытаясь скрыть следы преступления, выкинули тело в прорубь. Мужчину нашли в реке Ушаковка.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.