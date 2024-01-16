В Новосибирской области приставы разыскивают женщину с ребенком из Австрии

Мужчина из Австрии подал на розыск после того, как его жена вместе с ребенком пропали. Они могут находиться в Калиниском районе Новосибирска или у родственников в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФССП.

Женщина и шестилетний мальчик приехали в Россию в феврале 2023 года.

На данный момент известно, что мальчик говорит по-русски. Его 40-летняя мать родом из Сочи.