Путин учредил в России звание заслуженного работника местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин утвердил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Указ опубликован на сайте правовых актов.

Цель нового звания – усовершенствование наградной системы. С 16 января указ вступил в законную силу.

Звания будут удостоены люди, которые вносят значимый вклад в развитие местного самоуправления, за значимые результаты в работе, личные заслуги. Оно будет присваиваться работникам, которые занимают должность не менее 20 лет.

К тому же, необходимым условием является наличие других госпоощрений или наград.