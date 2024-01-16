Хозяева нашли кошку спустя два года после пожара дома

Домашняя любимица – кошка Хисси воссоединились с семьей через два года после того, как дом ее хозяев сгорел, информирует New York Post.

В штате Гавайи летом 2023 года из-за массовых лесных пожаров на острове Мауи Анна и ее муж лишились дома. Также женщина не смогла найти своих кошек.

В начале зимы Анне позвонили и рассказали, что одна из ее кошек находится в приюте. Однако это была не та кошка, которая пропала во время происшествия. Это была Хисси – кошка, убежавшая еще в 2021 году.

Животное сразу узнало хозяйку, которая в свою очередь крепко обняла потеряшку.

Пока супруги не могут забрать домой Хисси, так как им все еще негде жить и они временно находятся в гостинице. Кошку забрали друзья семьи.