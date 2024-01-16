В США женщина выгнала медведя из подвала с помощью нафталина

В Калифорнии женщина обнаружила в подвале медведя и выселила его необычным способом. О ситуации рассказали CNN.

Судя по данным источника, Нина Херцог увидела гостя на записи с камеры. Крупный хищник появился в помещении около пяти утра. Он попал в подвал через вентиляцию.

Женщина пыталась выгнать здоровяка громкими звуками – включала воздуходувку и гремела посудой, однако это не смущало медведя. Весь день она и ее родственники следили за перемещениями животного.

Херцог перенесла все продукты на верхний этаж, чтобы запах еды не соблазнял гостя. Сотрудники департамента контроля за животными посоветовали ей отпугнуть медведя шариками нафталина.

Она послушалась совета и бросила нафталин в подвал. Запах мгновенно отпугнул косолапого и он ушел.