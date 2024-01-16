В США мужчина спас женщину, которую накрыло лавиной

На горнолыжном курорте в Калифорнии женщина осталась в живых после схода лавины благодаря незнакомцу. О своем спасителе она рассказала CBS News.

В среду, 10 января, Джанет Хэ вместе с мужем принимали участие в лыжном забеге. Соревнования проходили в долине Олимпик-Вэлли. Когда мужчина и женщина шли по трассе, с холма начала сходить лавина и Джанет завалило.

Муж пострадавшей пытался найти ее, но попытки оказались тщетными.

В это время женщина лежала под грудой снега и льда и пыталась не поддаваться панике. Через некоторое время ее заметил другой лыжник, который поспешил на помощь американке. Он выкопал ее из под снега и помог встать. Лыжница не пострадала.