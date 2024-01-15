Белорусские пограничники вернули домой сбежавшего из Литвы пса

Женщина из Литвы обратилась в Госпогранкомитет Беларуси. Она попросила оказать помощь в поисках собаки, информирует «Гродненская правда».

Хозяйка пса направила обращение с помощью социальных сетей. Она рассказала, что ее любимец убежал от нее и пересек границу около города Сморгонь в Гродненской области. Литовка была сильно обеспокоена, так как собака могла не пережить такой холод.

Вскоре сотрудники нашли пропажу недалеко от пропускного пункта «Котловка». Его здоровью ничего не угрожало.

Животное удалось поймать и вернуть на территорию Литвы. Вскоре пса передали хозяйке. Она поблагодарила всех причастных в соцсетях.