В Финляндии планируют запретить россиянам сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии выступило с инициативой о запрете сделок с недвижимостью с россиянами. Об этом проинформировали в Uutisuomalainen со ссылкой на слова министра обороны Анти Хяккянена.



В данный момент происходит поиск мер по ужесточению условий лицензирования сделок с недвижимостью с российскими компаниями.



Министр уточнил, что окончательное решение будет принято весной этого года. На прошлой неделе три сделки с покупателями из стран, которые не входят в ЕС и в Европейский экономической зоны. Также Хяккянен рассказал, что сделки необходимо ограничить для сохранения национальной обороны, безопасности и территориальной целостности.

Uutisuomalainen Опубликовано: 15.01.2024 19:50 93