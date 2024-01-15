В Великом Новгороде охранник повалил на пол школьницу

В одном из магазинов Великого Новгорода охранник накинулся на ребенка. Об этом сообщили в областной пресс-службе СУ СК.

Как уточнили в источнике, мужчина повалил девочку на пол. На защиту школьницы встал один из покупателей. Благодаря ему малышка отделалась незначительными травмами.

Как сообщают РИА Новости, родители детей, которые были вместе с пострадавшей в магазине, рассказали, что они веселились и шумели, что разозлило охранника. В какой-то момент охранник поймал одну из девочек, повалил и ударил ногой. Школьница успела закрыть лицо руками.

Судьба нарушителя решится после медицинской экспертизы.