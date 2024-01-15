Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,7

На сайте МЧС Бурятии появилась информация о сильном землетрясении около озера Байкал. Его магнитуда составила 5,7.

Как сообщают спасатели, толчки произошли в 58 километрах от села Сахули, которое находится в Курумканском районе.

Жители Улан-Удэ, Северобайкальска, и Баргузинского и Северо-Байкальского районов также ощутили толчки.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений зафиксировано не было.