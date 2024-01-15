Спортсмены из Латвии откажутся от участия в Олимпиаде, если до нее допустят россиян

На сайте сейма Латвии появилась информация о том, что депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать представителей России и Беларуси к Олимпийским играм в 2024 году.

В сообщении говорится, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе неприемлемо.

Также уточняется, что некоторые спортсмены из Латвии уже готовы объявить о бойкоте Игр в Париже.