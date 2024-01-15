Во Владикавказе задержали женщину с контрабандой яйцеклеток

На российско-грузинской границе таможенники задержали женщину, которая пыталась перевезти через контрольно-пропускной пункт во Владикавказе контрабандный биоматериал на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

Женщина рассказала, что получила яйцеклетки в одной из больниц Санкт-Петербурга. Она хотела привезти их в одну из клиник в Тбилиси, чтобы сделать ЭКО. Процедура обошлась бы ей в 6500 долларов.

Задержанной грозит семь лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.