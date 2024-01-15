В США 18-летняя спортсменка проигнорировала боль в спине и едва не умерла

В штате Пенсильвания 18-летняя девушка едва не погибла, решив, что боль в спине связана с занятиями спортом. Об этом рассказали WPXI-TV.

Как уточняет источник, студентка почувствовала ухудшение самочувствия в начале зимы. Через месяц ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей сделали несколько операций, а затем ввели в медикаментозную кому.

При осмотре девушки, медики установили, что у нее развилась инфекция мочевыводящих путей. Так как она не обратилась за помощью вовремя, в ее почке образовалось отверстие. Из-за этого за почкой, в печени и мышцах начался абсцесс.

После операции у студентки начался отек мозга. Врачи не давали положительных прогнозов, но борьба за ее жизнь дала результат.

Девушку выписали домой. Теперь ей предстоит долгое восстановление. Мать студентки обратилась к молодежи и призвала не игнорировать сигналы организма и обращаться в больницу.