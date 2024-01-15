В Москве у туристки украли вещи на полмиллиона рублей в люксовом отеле

19-летнюю девушку, которая приехала отметить Новый год в Москве, обокрали в отеле на 450 тысяч рублей. Об этом стало известно Телеграм-каналу Baza.

Пострадавшая снимала номер в гостинице с 29 декабря по 9 января. Затем туристка поехала погулять в Санкт-Петербург. На это время она оставила некоторые вещи в службе безопасности отеля.

Когда она вернулась в столицу, ее ждал неприятный сюрприз. Из чемодана исчезли шуба из шиншиллы, два кашемировых пальто и сапоги.

Как сообщает источник, туристке пришлось обратиться в полицию, так как в отеле ей помочь не смогли.