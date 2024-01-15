В Мексике женщину 12 лет держали за решеткой без суда

45-летнюю мексиканку Веронику Разо Касалес выпустили на свободу после 12 лет тюрьмы. Женщину обвиняли в похищении, но за все это время суда так и не состоялось, информирует People.

Касалес и ее брата задержали в 2011 году. Дома у женщины осталось двое детей. Полицейские не предъявили никакого удостоверения и увезли женщину под предлогом того, что ее подозревают в похищении человека.

Мексиканка рассказала, что ее пытали электричеством и насиловали. Также ей не давали связаться и увидеться с родными три месяца. У женщины началась депрессия.

Семья 12 лет боролась за освобождение Касалес и ее брата.

В начале января с женщины сняли обвинение. После освобождения она рассказала, что ее жизнь сломана. Брата Касалес выпустили в 2022 году. В заключении над ним тоже издевались.

На данный момент неизвестно, будет ли семья требовать компенсацию за года, проведенные в заключении.

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