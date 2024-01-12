В России может начаться дефицит роз

Из-за бунта мафиозных группировок в Эквадоре в России есть риск нехватки популярного в нашей стране вида цветов – роз. Об этом сообщает Life со ссылкой на заявление декана факультета международных отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павла Селезнева.

Селезнев отметил, что при подобных забастовках в 2019 и в 2022 годах поставки сокращались на 90 процентов.

Специалист считает, что риска можно избежать при тщательной работе отечественных цветоводов по импортозамещению роз.