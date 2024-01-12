В 2024 году планируют выпустить компьютеры с встроенной поддержкой ИИ

В издании Computerworld рассказали, что уже в этом году в компьютерах может появится встроенная поддержка искусственного интеллекта.

Как уточняют специалисты, в 2024 году на рынке будет более 170 миллионов таких устройств. Они смогут обрабатывать большое количество данных и производить сложные вычисления благодаря микросхемам.

По данным источника, больше половины таких компьютеров выпустят для бизнеса и организаций.